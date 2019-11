C'est pas la moyenne le problème, c'est le nombre d'users en 6 jours. Soit plus de 10 000 sur Metacritic!En gros bientôt autant que God of War, plus de double de Spiderman, bien plus que Horizon, plus que RDR2 PS4, bientôt autant que BOTW. Et LM3 avec 490 users...C'est pas un peu bizarre ?Et qu'on me fasse pas croire que Death Stranding se vend autant que ces jeux. C'est juste que l'user est totalement faussé avec des 20 et des 0, de mecs qui n'ont pas le jeu.A ce rythme dans quelque jours, il va dépasser BOTW. Ca devient grotesque là.C'était arrivé sur d'autres jeux par le passé, et Metacritic avait fait le ménage d'après ce que javais compris.