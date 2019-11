Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Sonic The Hedgehog se rend aux théâtres pour une aventure grand écran pour toute la famille! Regardez la nouvelle bande-annonce maintenant et #CatchSonic à l'affiche le 14 février!



SONIC THE HEDGEHOG raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il s’engage dans son nouveau foyer sur Terre. Dans cette comédie d’aventure, Sonic et son nouvel ami Tom (James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie pervers Dr. Robotnik (Jim Carrey) et ses projets de domination mondiale. Ce film à caractère familial met également en vedette Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic.