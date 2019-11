Jeux Video

Bon...Généralement, si tu cherches un spé animation, c'est rarement dans le cadre d'un remaster qui dans ce type de cas s'attarde quasi-exclusivement sur le polish graphique.Ce qui balaye GTA V remaster 4KMais qui sortira quand même, on le saitDonc, si on parle open-world.Le plus probable : GTA VILe plus believe : Bully 2Le plus surprenant : L.A. Noire 2Le plus osef : Midnight Club (osef ouais)Le plus batard : GTA Online Next Gen, sans solo doncLe plus ptdr : Agent