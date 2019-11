Une liste vient d'apparaître sur le net concernant Pokémon Epée et Bouclier.Elle y rassemble la totalité des Pokémon qui ont été exclus par GF et qui ne pourront pas rejoindre Pokémon Epée et Bouclier.En clair quasiment 500 Pokémon sur les 807 existant n'auront pas la chance de rejoindre la région de Galar.Par contre encore rien de certain concernant Meltan et Melmetal.Le plus ironique dans cette histoire reste Mew.Bien qu'il fasse partie de la liste, les joueurs qui possèdent une Pokéball Plus auront quand même la possibilité d'en récupérer un dans Epée et Bouclier