Nintendo

Prévisions fiscal sur l'année

Chiffre d'affaire : 2,2 milliards d'euros (+23%)Bénéfice opérationnel : +/- 550 millions d'eurosBénéfice net: 1,65 milliards de dollars.Hardware Switch : 18 millionsHardware : +4,80 millions* (41,67 millions LTD)* dont 1.95 millions de Lite- US : 16,64 millions (39.93%)- Europe : 10,86 millions (26.07%)- Japon : 10 millions (24%)- Autres : 4,17 millions (10%)Software : +35,88 millions (246,01 millions LTD)- US : 110.22 millions (44.8%)- Europe : 74.43 millions (30.26%)- Japon : 44.93 millions (18.26%)- Autres : 16.43 millions (6.68%)Ratio : 5.90 (+0.2 pts)- Mario Kart 8 Deluxe : 19,01 millions (+ 1,12 million)- Super Smash Bros. Ultimate : 15,71 millions (+ 980,000)- Super Mario Odyssey : 15,38 millions (+ 890,000)- Zelda Breath of the Wild : 14,45 millions (+ 840,000)- Pokémon Let's Go : 11,28 millions (+ 300,000)- Splatoon 2 : 9,280.000 (+ 260.000)- Super Mario Party : 7,59 millions (+ 600,000)- New Super Mario Bros. U DX : 4,59 millions (+ 490.000)- Super Mario Maker 2 : 3,93 millions (+ 1,51 million)- 1-2 Switch : 3,01 millions (NC)- Mario Tennis Aces : 2,75 millions (NC)- Fire Emblem Three Houses : 2,29 millions (Nouveau)Hardware : +170.000 (75,45 millions LTD)- USA : 26,62 millions (35.28%)- Europe & autres : 23,61 millions (31.29%)- Japon : 25,22 millions (33.43%)Software : +1,12 million (380,72 millions LTDRatio : 5.046 (+0.004 pts)Mario Kart 7 - 18,47 millions (+90,000)Pokémon X/Y - 16,42 millions (+20,000)Pokémon Sun/Moon - 16,17 millions (+10,000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 14,23 millions (+20,000)New Super Mario Bros. 2 - 13,27 millions (+60,000)Super Mario 3D Land - 12,60 millions (+50.000)Animal Crossing: New Leaf - 12,36 millions (+70,000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9,54 millions (+20,000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 8,57 millions (+100,000)Tomodachi Life - 6,51 millions (+30,000)The Legend of Zelda : Link's Awakening - 3,13 millions (Nouveau)