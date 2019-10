Analyse technique de Call Of Duty Modern Warfare :



Aperçu des versions PS4 et PS4 Pro





Framerate test des versions consoles

[/g]



Résumé

Analyse technique de[/g]

Résolution:

Xbox One X : 2160p dynamique



PS4 Pro : 1528p dynamique



PS4 : 1080p dynamique



Xbox One : 900p dynamique

Framerate:

-La versionutilise une résolution dynamique avec la résolution native la plus basse trouvée étant approximativement de 1920x2160 et la résolution native la plus haute trouvée est de 3840x2160.-La Xbox One X utilise une forme de reconstruction temporelle qui peut augmenter la résolution au-dessus de la résolution native jusqu'à 3840x2160.-La versionutilise aussi une résolution dynamique, la résolution native la plus faible trouvée est de 1388x1528 et la résolution native la plus élevée est de 2716x1528.-Sur PS4 Pro, une sorte de reconstruction temporelle est utilisée qui peut augmenter la résolution au-dessus de la résolution native. La résolution maximale que l'on peut atteindre avec cette technique de reconstruction temporelle semble être 2716x1528.-Lade base utilise une résolution dynamique, la résolution native la plus faible étant d'environ de 960x1080 et la résolution native la plus élevée est de 1920x1080.-La même chose sur PS4, elle utilise une forme de reconstruction temporelle qui peut augmenter le nombre de pixels jusqu'à 1920x1080 lorsque le rendu est inférieur à cette résolution.-Lade base utilise une résolution dynamique, la résolution native la plus faible étant d'environ 800x900 et la résolution native la plus élevée est d'environ 1600x900.-La Xbox One utilise aussi la reconstruction temporelle qui peut augmenter le nombre de pixels jusqu'à 1600x900 lorsque le rendu est inférieur à cette résolution.minimum : 54fps / maximum : 60fps / moyenne : ~60fpsminimum : 44fps / maximum : 60fps / moyenne : ~57fpsminimum : 47fps / maximum : 60fps / moyenne : ~56fpsminimum : 37fps / maximum : 60fps / moyenne : ~48fps