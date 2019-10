Let's Play

J'avais totalement zappé que je l'avais précommandé, mais le voilà ! Ce fameux Ring Fit, annoncé et sorti dans la foulée, est enfin chez moi ^^ !







Et bien figurez vous que l'expérience est vraiment bonne ! Le style graphique est de qualité, à des années lumières (OUI C'EST UNE UNITÉ DE DISTANCE) de Wii Fit, le jeu est vraiment agréable, et même étonnant dans son design, franchement, moi qui n'aime pas le sport (sorry) ben... Ca arrive à me captiver bien plus que Wii Fit (même si certains mini jeux me faisaient marrer) !







Bref, pour moi, c'est une curieuse réussite, je continue de me poser des questions sur la façon dont est conçue ce Ring Fit...