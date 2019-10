Saga populaire parmi les exclusivités PlayStation, la série Uncharted ne laisse personne indifférent. Pas même Bruce Straley qui ne serait pas contre le développement d'un cinquième opus.

Tandis que tous les yeux sont tournés vers The Last of Us Part II, le prochain jeu de Naughty Dog, un homme aimerait cependant voir revenir Nathan Drake dans un éventuel Uncharted 5.



Cet homme, c'est Bruce Straley, ex-directeur sur Uncharted, Uncharted 2 et Uncharted 4.



Si Straley ne fait plus partie du studio depuis deux ans, celui-ci ne serait pas contre le retour du chasseur de trésors dans un cinquième épisode.



"J'aimerais jouer à un autre jeu Nathan Drake, ou même à un autre jeu de ce monde avec d'autres protagonistes. Je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel. Mais je veux que le tout soit fait d'une façon qui tienne compte des concepts originaux que nous avons introduits dans Uncharted 2. Je continuerais également à pousser la saga à proposer des choix aux joueurs et continuerais à voir comment cela impacte l'aventure."



Mais ceci semble bien compliqué étant donné que Uncharted 4 clôture définitivement les aventures de ce cher Nathan Drake. Pourquoi pas avec un autre perso ? Peut être mais si c'est le cas il faudra attendre un moment avant de voir si ça se fera ou pas.



Et vous ? Vous êtes pour un nouvel épisode de Uncharted ? Pour ma part non, même si j'aime beaucoup cette licence, il faut qu'il passe à autre chose.

