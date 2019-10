Amazon se paye le luxe d'avoir une édition spéciale pour la sortie de Death Stranding , l'édition Higgs tiré du personnage joué par Troy Baker, qui arbore une superbe fourreau avec le masque doré en relief :L'édition comprend :Contenu :– le jeu (version standard)– un fourreau carton avec un visuel doré exclusif– des bonus in-game offert en pré-commande uniquementDate de sortie : vendredi 08 novembre 2019Disponibilités :exclu Amazon 56,99€C'est via Twitter que Hideo Kojima annonce préparer le trailer ultime de Death Stranding ( déjà terminé ) il serait bien possible que celui ci soit diffuser pendant la Paris Game weeks , Kojima étant à Paris le 30 Octobre ... ( voir avant ... )

posted the 10/11/2019 at 01:51 PM by gantzeur