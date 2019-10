Metacritic 80/100 (13 critiques) -Pour l'instant-

IGN 8,5/10

Trine 4: The Nightmare Prince est une suite très sûre - qui, dans ce cas-ci, est pour le mieux. Revenir au style traditionnel de jeu coopératif et de résolution de casse-tête qui rend les deux premiers jeux si agréables est exactement le type de recadrage dont la série Trine avait besoin après le raté de Trine 3. Quelques casse-têtes médiocres, problèmes techniques et Les difficultés rencontrées empêchent Trine 2 de devenir le meilleur de la série, mais Trine 4 reste un exemple éloquent de la façon dont le jeu coopératif devrait être, et est l’un des plus beaux jeux 2.5D de 2019.

Gamergen 17/20

Gameblog 8/10

Destructoid 7/10

C'est une recommandation facile pour les fans de plate-forme, mais c'est aussi un pur moment de plaisir. Ce n'est pas révolutionnaire ou novateur, mais il fait tout ce qu'il faut pour prouver que Frozenbyte n'a pas perdu de sa sensibilité. Je ne m'attendrais pas nécessairement à un Trine 5 ou quoi que ce soit, mais il est clair que cette série a encore de la vie.

Trine 4: The Nightmare Prince is a sequel that plays it very safe – which, in this particular case, is for the better. Coming back to the traditional style of co-op gameplay and puzzle solving that made the first two games so delightful is exactly the kind of refocusing that the Trine series needed after the misfire of Trine 3. Some lackluster puzzle designs, technical issues, and a lack of difficulty stand in the way of it overtaking Trine 2 as the best of the series, but Trine 4 still remains a shining example of how cooperative gaming should be, and is one of the most gorgeous looking 2.5D games of 2019.Une conclusion qui ressemble à peu près à celle que nous aurions pu faire des deux premiers opus de la série à leur époque. Et pour cause, ce quatrième épisode est une version moderne et améliorée de ce qu’étaient les volets en 2,5D. Un modèle simple et efficace que nous espérons revoir à l’avenir si les développeurs envisagent un éventuel Trine 5.Avec ce Trine4, le studio Frozenbyte a fait le choix de laisser de côté l'expérimentation 3D semi-décevante du précédent volet pour se focaliser sur la formule d'action / réflexion 2,5D qui a fait son succès. On retrouve donc ce qui fait le charme de la série, avec son univers enchanteur, son trio de héros aux capacités complémentaires et la possibilité de vivre cette aventure jusqu'à quatre, en local ou en ligne. Si les habitués de la série ronchonneront peut-être un peu au regard du peu de nouveautés conséquentes proposées par ce nouvel épisode, Trine 4 demeure un jeu indépendant au concept, à l'aspect à la légèreté très agréables, parfait pour s'amuser et cogiter entre amis.It's an easy recommendation for platform fans, but it's also just a plain fun time. It's not revolutionary or trailblazing, but it does what it needs to prove that Frozenbyte hasn't lost its touch. I wouldn't necessarily expect a Trine 5 or anything, but clearly, this series has some life left in it.