Aujourd'hui je me suis pris la semaine d'essai du PSnow (après que certains m'aient donné leur ressenti sur ce service) sur PS4 et voilà mon ressenti de ce service après quelques heures.



Alors je précise bien entendu que je juge cela par rapport à ma co et donc que ça peut être meilleur si on a la fibre par ex.

J'ai une co de 30 méga. Ce qui est normalement bien au-dessus de la co minimum recommandé.



Alors j'ai pu test quelques jeux, notamment The House of the Dead 3, Dirt Rally, GTAV, Raiden 5...



La première chose que j'ai remarqué, c'est le 720p, et perso ça pique un peu les yeux je trouve même sur une full HD (TV que j'ai). J'ai pas pu tester sur une TV 4K n'en possédant pas. Ca me gênait vraiment par moment.

Les jeux sont fluides par contre même si parfois y a de grosses baisses de framerate.



Ensuite la latence. Oui elle est présente, et sur des jeux des courses, shoot em up, ça se ressent. C'est de l'ordre d'une fraction de seconde mais on remarque ce retard de réponse. Et c'est pas toujours agréable.

Après sur d'autres genre ça devrait moins gêner à mon avis.



Ensuite le pire que j'ai eu c'est sur The House of the Dead 3 ou la gâchette ne répondait même pas par moment pour les tirs. Un comble.



Niveau choix de jeux c'est cool surtout pour les jeux PS3, car niveau PS2 c'est vraiment le désert et niveau PS4 c'est pas l'extase non plus. Le Gamepass sur One est clairement devant (pour les jeux de cette gen) et de loin et pas que pour les jeux day One.



Un autre truc qui m'a fait halluciner c'est les temps de chargements dans les jeux même en streaming.

Le fait que lancer un jeu soit pas vraiment rapide non plus (le temps de se connecter au serveur et compagnie).

Le fait de pas reprendre une partie ou l'on l'avait arreter, contrairement à ce que j'avais lu sur les avantages du cloud gaming. Faut bien relancer le jeu à chaque fois.

Y a que les save de bien foutu.

Autre truc intéressant si pendant un moment vous ne jouez plus, vous êtes deco du serveur. Pour laisser la place à d'autres joueurs.



Bref je suis plutôt mitigé pour l'instant. Alors Sony parle de 1080, d'amélioration de la latence et ils ont bien raison, car même s'il y a du mieux c'est pas fou.

Pour le prix actuel (même si c'est pas cher sur l'année)je trouve donc que c'est pas vraiment terrible. On est loin de l'expérience native. C'est flagrant.



Avis purement perso bien entendu. Je pense pas que je vais m'y abonner du coup. J'ai un avis clair sur le Cloud gaming pour ce qu'il est chez Sony, sur ce qu'il propose actuellement.