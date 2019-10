J'étais en train de regarder une vidéo très interessante sur les hotesses au Japon, et notamment la numéro 1 actuellement, Hoshino Kurumi ^^ !Les hôtesses sont des femmes que l'on retrouve dans des bars à hôtesses. Ce sont des bars où l'on paye pour boire, bien entendu, mais également la compagnie de femmes, plutôt jolie en général, qui discuteront (ou joueront !) avec vous. Attention : interdiction formelle de les toucher - même si ces endroits sont parfois des lieux de rencontre ^^ !J'ai d'ailleurs pu en tester un bar à hôtesse durant mon voyage, et c'est une expérience assez déroutante : En fait, on pourrait les appréhender comme des Geishas des temps modernes, de jolies filles qui font tout pour vous divertir, le but étant que vous restiez le plus longtemps possible avec la facture la plus élevée possible (comptez environ 100€/l'heure dans un bar modeste).C'est d'ailleurs un concept quasi impossible à exporter en occident (surtout aux vues de nos moeurs ici), un peu comme les maid café d'ailleursAh oui, dernier détail : Hoshino Kurumi gagne en moyenne 46.000$/mois ! C'est juste... Hallucinant O_o !