"Le jeu est environ 50% plus grand, mais il est massif, pas seulement en longueur, mais en genre, tous nos niveaux sont plus grands et plus larges, nous avons plus de cinématiques, nous avons plus de personnages, nous avons plus d'animations. Nous avons de plus grands systèmes de mêlée, dans tous les sens du terme, ce jeu est plus grand et meilleur."



Selon How Long to Beat, la durée moyenne du playthrough de The Last of Us est d'environ 15 heures et demie. Si la déclaration de 50% plus grande est correcte, alors cette suite pourrait se pointer à plus de 23 heures de gameplay.



Gross a également dit, lors de ses lectures de The Last of Us Part II, qu'il est possible de découvrir quelque chose de nouveau et d'obtenir de nouvelles réactions de la part des ennemis et d'Ellie en rejouant certains segments.



"J'en suis très fier. Je pense qu'il y a tellement de gens incroyablement talentueux chez Naughty Dog. Et chaque fois que je joue, je découvre quelque chose de nouveau. Toutes nos installations sont si grandes, si compliquées, vous pouvez faire tellement de choses différentes, chaque installation comme je suis sûr que vous avez vu dans les banlieues, comme, vous pouvez venir à la même installation, et y jouer de tant de façons différentes et obtenir de nouvelles réactions de vos ennemis, obtenir de nouvelles réactions de Ellie, je trouve ça un excellent moyen de passer une journée de travail."



"C'est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer entièrement sur le jeu solo, de sorte qu'il n'y aura pas de multijoueur au cours du mois ou des deux derniers mois, malheureusement, mais nous sommes toujours très attentifs à notre équipe multijoueur. Ils sont incroyables. Et ils sont intelligents. Et ils sont vraiment talentueux. Ils ont de grandes idées."