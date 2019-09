Ouais, j'ai acheté une Nintendo Switch Lite. Et en fait, c'est pas si mal pour ceux qui passent leur temps dans l'avion ^^ ! La légèreté de la console, sa taille réduite (et plus confortable) et sa rigidité permettent de jouer bien plus confortablement que sur Nintendo Switch classique, avec des sensations proches de la PS Vita ^^ !Par contre, le partage de compte est vraiment compliqué à gérer je trouve... Avec le concept de console principale/secondaire. Et comme il faut, sur la console secondaire, être connecté pour jouer aux jeu demat', me suis retrouvé "baisé" dans l'avion...Autre bémol : pas de vibration - un retour en arrière tant les vibrations de la Switch sont excellentes ^^' ! Bref, j'hésite à la passer en console principale - sinon elle me servira principalement pour les jeux cartouche. Niveau performances, c'est strictement identique à la Switch de base, graphiquement c'est légèrement plus fin grace à un PPP un peu plus élevé