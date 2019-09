La page de la boutique officielle de Luigi’s Mansion 3 est désormais en ligne et grâce à cette derniere nous savons maintenant que du contenu téléchargeable payant est prévu pour le multijoueur le jeu.Les modes "ScareScraper" et "Scream Park" seront ainsi concernés et meme si il n'y a aucune autre information on imagine bien de nouvelles maps.ScareScraper est un mode ou quatre joueurs doivent supprimer les fantômes de chaque étage d'un lieu dans le temps imparti et Scream Park est un mode jusqu'à 8 joueurs ou on doit collecter des pièces et vaincre les fantômes apparaissant sur plusieurs maps.