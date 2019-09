apportera un changement en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs ainsi que le chiffre d’affaire de sa branche gaming pour ses prochains rapports, la société ne divulguera plus le nombre d'abonné duÀ partir de maintenant,sera encore moins transparent qu’avant. Dans les rapports sur les revenus futurs del'entreprise, les sections traditionnelles Revenu du jeu et Utilisateurs mensuels Xbox Live seront supprimées et mêmesi les revenus du jeu vidéo continuerons cependant d’être divulgués à l’organisme fédéral américain de réglementationet de contrôle des marchés financiers, ils se concentreront dorénavant sur leurs nouveaux services.Les prochains rapports sur les résultats ne feront que révéler la croissance. Regroupées dans une section, Croissance des revenus des contenus et services, ces informations généralisées constituent un pas en avant supplémentairepar rapport à la transparence pour laquelle la marquecontinue de faire campagne.Cet abandon des rapports traditionnels de la société est très probablement un effort visant à transformer une croissance insuffisante en une expansion passionnante. Bien que l’abonnementstandard ne progressepas beaucoup, le Xboxet son équivalent Ultimate sont en plein essor. Alors que les méga-succès dudeviennent une réalité, c'est sur quoiva se concentrer.