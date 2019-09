Bonsoir ! Après une vingtaines d'heures ( ouais j'ai pas mal pris mon temps c'est vrai et surtout pris beaucoup de photos xD) j'ai terminé pas plus tard qu'aujourd'hui Uncharted 4. Bon déjà visuellement, pas de surprise c'est une claque, c'est magnifique, la végétation est super bien rendu, les effets d'eau, de boue , les panoramas superbe du jeu, puis techniquement c'est du très solide. Rien à dire sur les graphismes que je trouve impeccable.Maintenant ya quand même des choses que j'ai pas trop aimé ou qui m'ont gonfler.Déjà, trop d'escalade, ça c'est relou 50 % du jeu limite et j'exagère pas. Surtout sur la partie en Ecosse avec les glissades et tout. On est trop assisté en plus, il est très rare de tomber. Les glissades pareil c'est marrant mais n'en mettez pas tout les 10 mètres quoi x)Par contre j'ai bien aimé le grappin, ça c'est super cool et une bonne nouveauté en plus d'apporter une certaine verticalité au titre et les sensations sont vraiment bonne quand on se balance. J'ai aussi bien aimé les phases infiltration qui fonctionne assez bien malgré une IA aux fraises la plupart du temps. Les mecs sont con comme des bites c'est chaud. Mais les choper, les éliminer et les cacher dans les herbes hautes a quelques choses d'assez jouissif xD mais ce que je préfère c'est leur sauter dessus et les assommer ça c'est vraiment cool à faire.Côté gunfight, ça fonctionne correctement, rien de révolutionnaire ça reste assez classique mais bon. Heureusement, y'en a pas trois tonnes comme dans le 1 ou le 2 surtout vers la fin. Je dirais que y'en a ni trop ni pas assez et c'est tant mieux.Par contre, là où yen a pas assez, c'est les phases spectaculaire comme dans le 2 par ex. Là sans déconner pour un épisode conclusion je suis grave rester sur ma faim. Après la séquence de ouf à Madagascar ya plus rien limite, j'aurai adoré avoir plus de scènes de ce genre, je suis vraiment déçu sur ce côté là. Puis aussi, faut qu'il arrête ND avec leur caisse à pousser et leur truc de courte échelle, 1 fois 2 fois ça va mais pas 20 fois c'est lourd en plus de faire assez vieillot.J'ai beaucoup aimé la relation que Nathan a avec son frère tout le long du jeu, c'est bien amené et ça fonctionne, et j'ai aussi bien kiffé l'histoire même si elle reste assez classique dans l'ensemble. Pareil, je trouve que le jeu à une très bonne conclusion et ça c'est cool j'avais peur que la fin soit bâclée et c'est pas du tout le cas tant mieux.Globalement, j'en ressort convaincu de ce 4 ème épisode mais pour moi ce n'est pas le meilleur de la série, pour moi de toute façon aucun l'est car ils sont tous unique ( sauf le 1 que je trouve vraiment en dessous évidemment) mais j'ai vraiment aimé le faire ce 4 ème jeu et me suis beaucoup amusé. Maintenant, dommage parce que si yavait eu plus de scènes spectaculaire comme dans le 2, moins d'escalade et de phase qui se répète j'aurai clairement dit que c'est le meilleur de la série, mais en l'état non je ne pense pas ça. C'est très bon jeu mais je suis quand même un peu déçu que pour une conclusion à la saga, il n'aille pas un "peu plus loin que ça" Ça reste quand même une très belle aventure et j'ai beaucoup aimé le faire et c'est aussi un deds meilleurs jeu de la Ps4 mais ça vous le savez déjàLes + : -- Sidérant de beauté- Techniquement irréprochable- Des panoramas à tomber par terre- Ambiance sonore au top- Ce souci du détail constant- Les expressions faciales sont dingues- Des niveaux plus ouverts- Bonne conclusion de la saga- Les phases infiltration assez sympa- Toute la partie à Madagascar est folle- Des gunfight classique mais efficace- Le duo Sam et Nathan fonctionne vraiment bien- Certaines séquence originale qui font vachement plaisir !- Les énigmes sympatoche- Le grappin !- La conduite du 4×4- L'histoire bien que classique reste très sympa à suivreLes - :-IA teubés surtout en infiltration- Trop d'escalade/glissade- mécanique de jeu qui se répète beaucoup ( pousser des caisses/courte échelle)- Moins de phases spectaculaire que ces prédécesseur- Musique un peu en retrait pour cet épisode- Les environnements ouvert reste malgré tout des couloirs déguisésNote: 18/20