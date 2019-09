Jeux Vidéos

Pikachu, Mewtwo et Dracaufeu

Bon j'ai une question sur, déjà je suis pas fan de la Franchise mais alors pas du tout et ma question est un peu en relation demais pas que.Voilà selon vous quels sont les Pokémons qui selon vous représente le plus le jeu. Genre dans la rue si quelqu'un vous demandez de citer les 10 Pokémons les plus emblématiques indissociable de la licence c'est qui qui vous viens en tête ? Autre queSi je dis par exemple:-Absol-Braségali-ArcaninEst-ce que ce sont des Pokémons qui représente bien la Franchise ? Je demande car j'aimerais savoir en faite les Pokémons qui même pour un nom connaisseur comme moi, semble être associer à l'image du jeu de. Ainsi cela me permettra de voir si j'ai les mêmes avec d'autres personnes, recoupé ce que je pense être le cas avec vos réponses voilà.