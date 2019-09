"Pour moi, God Of War était une grande inspiration. Ce n'est pas exactement le même scénario que nous avons, mais ils ont fait un si bon travail pour vous indiquer des endroits spécifiques, vous donnant des repères visuels qui sont cohérents tout au long du jeu. Et c'était un jeu tellement amusant à jouer que nous en avons vraiment tiré beaucoup de petits indices, mais nous l'avons modifié pour nous assurer qu'il corresponde à notre expérience Gears".

posted the 09/04/2019 at 10:39 AM by leonr4