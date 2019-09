Yop les gens ! Nouveau "Retour sur" après celui de The Last of Us qui vous avait bien plu ! Aujourd'hui donc on va (re)parler de Skyward Sword, un Zelda qui je vous le donne en mille, n'aura pas su me convaincre... En tout cas pas totalement.



Mais bon je dois pas être le seul car c'est un Zelda qui a beaucoup divisé, déjà on peut voir que sur ce site même, certains le qualifie de pire épisode 3D, mais pas qu'ici, sur des forums ou même dans les commentaires Youtube. En fait, c'est simple, pour moi c'est "ça passe où ça casse" avec ce jeu. Certains vont adorer, d'autres vont le détester.



Skyward Sword pour moi ça a été un peu des deux, je l'ai bien aimé dans l'ensemble mais je peux pas m'empêcher de trouver qu'il manque "quelque chose" de trouver que c'est un bon jeu aucun doute là dessus mais que c'est pas un "bon Zelda" en tout cas pas aussi bien qu'il aurait dû être.



Déjà, non je vous vois venir, les graphismes n'entre absolument pas en compte, je trouve le jeu très joli malgré parfois l'aspect un peu "bouillis de pixel" ou certaines textures un peu pauvre, mais ça s'arrête là, ce n'est donc pas pour cela que ce Zelda ma déçu.



Ce Zelda m'a déçu car je trouve qu'il manque comme je vous l'ai dis quelque chose, déjà je trouve le début du jeu horriblement chiant... Ça met longtemps a ce mettre en place, beaucoup de parlotte pour pas grand chose, et un début de jeu vraiment poussif, quand il faut rechercher les bestioles dans la forêt là au secours !



Après le premier donjon, on va dire que ça va déjà "mieux" le deuxième environnement du jeu est sympa, ainsi que le deuxième donjon. Mais voilà, là où j'etais à donf dans OOT par ex ou encore TP, là je continuer car c'est Zelda mais je pouvais pas m'empêcher de dire 'mouais c'est pas ouf ce qu'on fait quand même" et je me suis dit ça plusieurs fois tout le long du jeu.



Mais plusieurs raisons à cela, déjà comme je vous l'ai dit plus haut, le début est pas intéressant et je me suis emmerder. C'est long, trop long a se mettre en place... Et puis aussi un autre truc, la répétitivité des environnements traverser, forêt/volcan désert et après rebelote forêt/volcan/désert/. Alors oui, on change de zone mais ça reste quand même les même environnement et ça moi ça m'a saoulé.



Cette répétitivité, on la retrouve aussi dans les boss, 3 fois on se fritte contre le Banni, et 3 fois (encore ! ) Contre Girahim... c'est d'un relou je vous assure, surtout que les combats ne sont pas intéressant contre eux (surtout contre le Banni) Girahim ça m'a moins déranger car manier l'épée avec le Wii Motion Plus fonctionne plutôt et répond assez bien malgré quelques petit bug parfois. Et malgré que je trouve perso le chara-design de Girahim vraiment dégueulasse, et c'est pas le seul mais j'y reviendrai.



Autre point qui m'a déçu, c'est le Ciel, vide d'intérêt... C'est simple, ya que dalle à faire ! On se plaignait des Îles de The Wind Waker parfois mais là c'est pire, bien pire ! Dans TWW tu avais quand même de sacrés îles annexe ou y'avait des choses à faire, des secrets à découvrir etc.. dans SS, tu as juste un pauvre coffre sur une île minuscule à ouvrir et c'est tout ! Et c'est comme ça sur quasi la totalité de ces putains d'île ( on va dire bout de terre car c'est même pas des îles franchement) du jeu !!! La honte ! Se manger un truc pareil après TWW, mais ils ont fumer quoi Nintendo ? Ils se sont dis que c'est intéressant et ludique de faire un truc pareil ?



Alors, heureusement, tu as Celesbourg, la seule et unique ville du jeu, ou ya quand même pas mal de truc à faire, mais c'est la seule quoi ! Tout le reste comme je vous ai dis, c'est pour aller chercher un fucking Trésor sur un bout de terre et ne plus jamais y revenir... On a aussi l'ile de la Citrouille, un bar en fait , ou ya quelques quêtes mais ça s'arrête là.



Bon étant donné que je suis en train de défoncer le jeu depuis tout à l'heure, je vais quand même parler d'un bon point. Les quêtes annexes ! La plupart sont vraiment intéressante a faire, et rallonge énormément la durée de vie. Mention spéciale à la quête des cristaux de gratitude qui consiste à en ramasser un maximum afin d'aider un démon à retrouver forme humaine. C'est intéressant, la récompense vaut le coup en plus donc c'est cool. Un autre truc que j'ai bien aimé c'est le système de craft, une première dans la série (corriger moi si je me trompe) en effet, dans le jeu on va pouvoir trouver des matériaux afin d'améliorer nos objet. Par exemple, rendre notre bouclier plus résistant, notre filet à papillon plus grand, améliorer la vitesse de notre scarabée etc...) C'est totalement annexe et on peut s'en foutre complet mais c'est vraiment intéressant de le faire d'autant plus que c'est pas très fastidieux car c'est souvent sur notre chemin à part pour certains matériaux plus rare évidemment...



Un autre truc que j'ai aimer aussi c'est les "Psysalis" un genre d'épreuve où on est plonger dans un monde parallèle et il faudra récolter des perles afin de faire "grandir" notre âme. Mais évidemment ça ne sera pas chose facile car on est limité dans le temps et faudra se dépêcher, et des gardiens peuvent nous pourchasser ou si on se fait voir par des mobs appelé "dévoileur". Ces phases sont intéressantes, stressante même car si on se fait toucher ne serait ce qu'une seule fois, on dois tout recommencer donc faut faire hyper gaffe. J'ai personnellement beaucoup aimer et ça m'a un peu fait penser au phase en loup de TP (qui sont chiante comme la pluie je trouve) je préfère largement les psysalis de SS.



Parlons des donjons maintenant, qui je trouve souffle le chaud et le froid pour cet épisode. On a du bon et du moins bon. Dans les bons je dirai :



-Raffinerie de Lanelle

- Grande Caverne Antique (mon donjon préféré)

- Galion des Sables (l'ambiance et vraiment top et j'ai beaucoup aimé la musique)



Et le reste... Pas mauvais non plus mais en dessous je trouve, même si la "Tour des Cieux" est une bonne idée avec ce système de casse tête.



On est quand même loin ', très loin d'un niveau de donjon à la TP ou encore OOT. Par contre, les donjons traverser ne sont pas simple, et vont même parfois donner du fil à retordre, et ça c'est plutôt un bon point, car franchement les donjons de WW la blague tellement ils sont simple...



Parlons du chara design maintenant, qui pareil ya du bon et du très mauvais. Les PNJ humains du jeu s'en sorte plutôt bien malgré des têtes hallucinante parfois, mais cet aspect rigolo fonctionne bien. Là où moi ca me pose problème c'est sur les monstre du jeu... Girahim déjà absolument dégueulasse, ou encore le boss du Galion des Sables, on dirait un monstre de Monstres et Compagnie" dégueulasse lui aussi. Pareil, les dragons sont moche et font pas "dragons" je trouve mais heureusement tout n'est pas à jeter. Zelda est magnifique par ex, en plus d'être touchante, et le boss final à la classe sérieux !



Mais un autre point qui ma déçu dans ce jeu, c'est que tu sens pas le souffle d'une grande aventure, et ça je pense que c'est parce que les zones ne sont pas reliés entre elle, car il faut constamment passer par le ciel pour aller dans telle ou telle zone. Et ça c'est d'un chiant aussi... Mais ouais, ça manque "d'epicness" dans ce Zelda la ou dans les autres y'en avait pas mal. Dans TP par ex, la chevauchée à la Tolkien avec les orcs dans la plaine ou encore OOT l'infiltration dans la base Gerudo. Dans SS, bah ya pas grand chose malgré quelques moments vraiment sympa notamment avec le "gros poisson" ceux qui ont fait le jeu sauront de quoi je parle. Plus certains événements qui se passe après qui sont bien sympa et dont je tairai le nom car pas envie de vous spoil.



Mais globalement, c'est tout... L'aspect grande aventure ne se ressent pas,en tout cas j'ai trouvé, il manque quelque chose je trouve et c'est dommage...



Bref, voilà je vais m'arrêter ici, ça fait déjà un moment que je parle. Avec tout ce que j'ai énumérés ici, voilà pourquoi je trouve que SS est un Zelda qui m'a déçu, que je trouve en dessous des autres... C'est un bon jeu soyons clair mais pour moi c'est un Zelda très moyen, qui m'a pas emballé, emporter comme les autres on pus le faire avant lui "OOT,TP, M'Mask,WW. J'ai pas parler du scénar qui je trouve fait son taf sans être non plus exceptionnel, c'est surtout la relation de Zelda avec Link que j'ai bien aimé, je l'ai trouver touchante ! La musique pareil j'en ai pas parler mais elle est de très bonnes facture, avec des thèmes vraiment réussi pour l'a plupart, le thème principal du jeu est génial, donc rien à dire sur la musique, c'est du tout bon ! Pareil, j'ai pas parler de Fay, elle est insupportable et ne cesse de nous harceler a base de "maître les piles de votre Wiimote est presque vide" ou encore une grosse porte fermée avec des chaînes. "Maître, cette porte est fermée, je pense que ça doit être la porte d'une pièce importante" non sans blague ! Captain Obvious... Insupportable je vous dit, vraiment, j'ai détester ce perso à cause de ça







Les + :

Graphisme joli

Un Zelda unique malgré tout

Gameplay au poil

Le système de craft

Des quêtes annexes intéressante pour la plupart

Très bonne durée de vie

Musique de très bonne facture

Certains donjons vraiment réussi

Une Zelda vraiment réussi dans cet opus

Certains moments vraiment fort

Les Psysalis

Le scénario pas trop mal

- La seconde partie du jeu

- Challenge présent dans les donjons

Les - :

Un ciel vide et inintéressant

- seulement 3 zones

- Une répétitivité dans les zones et les boss qu'on affronte

- Un début de jeu vraiment poussif

- Le chara design de certains ennemis voir boss catastrophique

- Ce manque de souffle épique

- Pas la sensation de vivre une grande aventure

- Certains donjons très moyen

- Des bout de terre en guise d'île ? Wind Waker est sortit en 2002 et faisait bien mieux et sans temps de chargement !!!

- Fay insupportable

- Ça parle trop souvent et pour pas grand chose

- Célestrier totalement sous exploiter



Note : 15/20