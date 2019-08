Quelques nouveaux persos font leur apparitions dans YS XIMaxim:Un homme mystérieux qui porte une cagoule et a un partenaire hibou nommé Arthur. Il travaille comme marchand au marché noir pas loin du marché de Barduke et vends des articles et des informations louches. Il se pourrait qu'il connaisse l'intérieur de la prison et les personnes qui y sont emprisonnées.Saradhi:Une belle doctoresse voyageant actuellement à Barduke. Elle travaille activement en tant que médecin pour les habitants des bidonvilles en offrant des bilans de santé et ses services gratuitement. Elle collabore avec un médecin de famille et semble chercher un certain individu. Elle se rend parfois au bar qu'Adol et Dogi fréquentent.Silouhette:Une femme mystérieuse qui porte toujours un masque et des vêtements de femme de chambre. Contrairement à son apparence, elle est plutôt décontractée. Elle travaille pour une personne appelée «Maître», mais a été capturée pour son apparence suspecte et fut donc emprisonnée. Il semble que le masque l’empêche de voir «certaines choses».Xavier:Un Roo (espece commune dans YS) qui parle le langage humain et une attitude condescendante. Il vit dans la prison et devient l'allié d'Adol.Tate:Un gentil apprenti forgeron. Son père, également forgeron, est décédé il y a quelques années. Aujourd'hui, il vit et travaille pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur Arche. Son père aurait eu un marteau capable de fabriquer des armes pour repousser les démons.Enfin un nouvelle artwork ainsi qu'un DLC permettant d'avoir une tenue proche de celle du peuple de Dana de YS 8 pour la "fille chat"