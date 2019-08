Quelle est l'approche de Sony pour l'acquisition de studios?

Nous abordons cette question du point de vue de Worldwide Studios, qui bénéficie des encouragements et du soutien de Sony Interactive Entertainment, de mon leadership, et de Sony Corp. qui l’a pleinement soutenu. En regardant quelque chose comme Insomniac, l’acquisition d’un studio de ce calibre et de cette taille était vraiment un moyen pour nous de poursuivre notre force en matière d’innovation et de qualité avec un penchant lourd pour le pouvoir du récit, le pouvoir de la narration. Ce sont des choses que, si vous regardez notre catalogue, nous faisons beaucoup dans ce genre. Nous voulons raconter des histoires. Nous voulons créer un lieu où les développeurs de jeux peuvent donner vie à leur vision et raconter des histoires qui ont une incidence sur les émotions et les intérêts de nos joueurs. Insomniac s’intègre parfaitement dans la division que nous avons créée ici dans les studios Worldwide et se place au premier rang.