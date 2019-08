Six ans après son lancement, Grand Theft Auto V reste le jeu le plus vendu au Royaume-Uni en 2019.



Autre information, Days Gone est pour le moment la meilleure vente de l'année entant que nouvelle franchise.



Vous trouverez ci-dessous les jeux les plus vendus du premier semestre 2019.

Seulement quatre jeux sont des titres de 2019 :



1-Grand Theft Auto V ( 361 312 unités vendues )2-FIFA 19 ( 360 588 )3-Tom Clancy's The Division 2 ( 263 520 )4-Red Dead Redemption II ( 259 931 )5-Resident Evil 2 ( 239 495 )6-Days Gone ( 229 182 )7-Tom Clancy's Rainbow Six Siege ( 175 451 )8-Call of Duty Black Ops 4 ( 172 065 )9-Anthem ( 165 746 )10-Forza Horizon 4 ( 144 790 )