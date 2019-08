La mise à jour 1.18 de Dragon Ball FighterZ est déployée et prête à être installée depuis ce matin sur vos PS4 et Xbox One. Selon les patch notes officielles, la version 1.18 prend en compte l’ajout de Janemba dans Dragon Ball FighterZ. Pour rappel, ce nouveau personnage sera disponible dès demain (08 août) en DLC.En dehors de ça, la version 1.18 de Dragon Ball FighterZ contient également des correctifs pour les performances du serveur, des correctifs de bugs du jeu, et des correctifs de bugs de l’interface utilisateur.Précédemment, une grosse mise-à-jour avait était publiée avec une longue liste de correctifs de bugs et de modifications. Malheureusement, depuis cette mise-à-jour, de nombreux joueurs ont rencontré un certain nombre de problèmes, allant jusqu’à l’incapacité à se connecter au hall. La mise à jour actuelle du correctif 1.18 de Dragon Ball FighterZ devrait résoudre ces problèmes.En guise de compensation, Bandai Namco (éditeur de DBFZ) et Arc System Works (développeur de DBFZ) vous offrent ces quelques bonus. Vous pourrez les récupérer dès votre première connexion, après installation du patch.Notez aussi que le nombre de personnage du hall vient de passer de 90 à 96 ! Qui sont ces six nouveaux personnages ? Sachant que sur les six nouveaux personnages du FighterZ Pass 2, trois sont déjà pris en compte dans les 90. Il s’agit pour rappel de Jiren, Videl, et Goku GT.