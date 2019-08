La saison 2 de l'animé de Granblue Fantasy adapté du jeu (voir des jeux maintenant) de Cygames debutera en Octobre prochain.La premiere saison faisait 13 episodes, on ne sait pas encore si il en sera de meme pour celle là.A noter que ce n'est plus le studio A-1 Pictures a l'animation, mais Mappa (qui avait deja officié sur Rage of Bahamut, autre adaptation d'un jeu Cygames) qui reprend le projet d'ou la différence visuelle avec la premiere saison.