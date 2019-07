Bon, voila, j'ai juste pu racheter un de mes anciens nom de domaine, du coup je cherchais à mettre du contenu dessus.Je me suis dis que ça serait sympa de faire une page avec les jeux en promo, j'suis parvenu à ça, c'est plutôt cool : http://nintendo-otaku.com/ Ma question est surtout : Y'a des gens qui sont interessé par un tel site, et si oui, quels informations vous désirez y voir ? (et oui, je connais NintyPricer et compagnie, disons que c'est juste par défi, je me demandais comment coder de tels interface puisque c'est pas tenu à jour manuellement) ^^ !Ou si vous avez d'autres idées de site au passage (bon celui la c'est autour de l'univers Nintendo du coup)