Les deux versions tournent en 30fps stable malgrés quelques petites chutes en ville sur Switch.Cela reste une déception coté PS4 quand on sait que I Am Setsuna et Lost Sphear tournaient en 60fps.Coté graphismes et reso pas de surprise, la version PS4 est devant avec un rendu net et propre alors que la version Switch est beaucoup plus flou et aliasé. Néanmoins si vous le faites uniquement en portable malgré le flou ambiant ça reste plutôt agréable (a voir sur la longueur dans le jeu final).Bon sinon c'est sympa mais ça casse pas la baraque, le gameplay est assez mollasson et le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de musique n'aide pas a rendre les fight dynamiques. De plus le jeu est direct assez redondant avec l'obligation dans chaque portions de zone de tuer le Monstre qui permet de passer en mode "Monde des tenebres" pour pouvoir avancer. Les dialogues sont aussi assez insipides et caricaturaux, néanmoins le jeu semble posséder une certaine ambiance.A moins de grosses notes, je pense le prendre quand il ne vaudra plus grand chose (comme Lost Sphears quoi).