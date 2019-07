Mais c'est de la bombe comme jeu, ça change vraiment des jeux habituel, c'est vraiment rafraichissant et prenant du début à la fin, une bonne intrigue, de la baston pur et dur avec des mises en scène de dingue, une durée de vie de folie, des bon rebondissement, des quêtes annexes à la fois sérieuse et marrante qui aide vachement à la diversité, bref GOTY pour ma part, même si l'année est pas fini, c'était le jeu que je voulais depuis pas mal d'année.Merci SEGA et la team Ryu Ga Gotoku.Oui je sais Yakuza, mais c'est en anglais