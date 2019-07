Le personnage principal d’Astral Chain n’est pas complètement silencieux; vous pouvez les entendre appeler leur Légion quand ils se battent. Cependant, le personnage principal n’a aucune ligne de dialogue dans les cinématiques. Avant de commencer à animer quoi que ce soit, le réalisateur Takahisa Taura et moi-même avions discuté des impressions globales que chaque visage devrait avoir. Taura m’a dit: 'Je veux que les joueurs puissent se projeter sur leur personnage, afin qu’ils aient naturellement le sentiment de faire partie du jeu. Donc, ne donnez pas au personnage de joueur une expression extrême qui pourrait lui donner une personnalité trop prédéfinie'.

