Selon Doug Bowser, la Nintendo Switch Lite XL ne sortira pas cette année. Elle sortira donc en 2020Doug Bowser, président de Nintendo of America, a malheureusement coupé court aux espoirs des joueurs pour le moment. Dans un entretien avec CNET, il a laissé entendre que la Nintendo Switch n'aurait pas d'édition améliorée avant la fin de l'année 2019.[La Switch Lite] sera aussi la seule console Nintendo Switch pour les fêtes de fin d'année, alors que Bowser dit que la grande Switch n'aura pas de version améliorée pour le moment.

posted the 07/11/2019 at 06:40 PM by suzukube