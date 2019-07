Jeux Video

Question les fillesQuelqu'un a essayé le partage de compte sur Switch ?Me semble que la fonction est active depuis quelques mois mais j'aimerais savoir comment ça se passe au niveau des éventuelles restrictions.En gros, j'ai ma Switch à moi, et j'ai dû en racheter une deuxième pour un de mes chiards (et ouais, je sais qu'une Switch Mini arrive, ça m'en fera trois et basta).Donc je voulais "partage" mon compte et le foutre en principal sur sa Switch pour qu'il puisse profiter de mon catalogue.C'est simple sur Xbox One, un poil moins sur PS4 et j'imagine que ça va être compliqué sur Switch donc pour ceux qui ont tenté, est-ce que ça fonctionne sans prob ?