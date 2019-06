Nintendo Différence

Nintendo a proposé un petit défi à plusieurs studios indépendants français afin qu'ils se lancent, avec Super Mario Majer 2, dans la conception de leurs propres niveaux. L'événement est actuellement en cours et les stages seront proposés au téléchargement le 14 juillet prochain.aux studios ou programmeurs suivants :PixelNest (responsable de Steredenn : Binary Stars)Splashteam (responsable de Splasher)Dotemu (responsable de Wonder Boy : The Dragon's Trap)Christophe Galati (responsable de Save me Mr Tako : Tasukete Tako-San)CCCP : (responsable de Dead in Vinland - True Viking Edition)Magic Design Studios (responsable entre autres de Unruly Heroes)Des studios de création indépendants français se sont prêtés au jeu à l'approche de la fête nationale française, et mettront leurs créations en ligne à disposition des possesseurs du jeu dès le 14 juillet !