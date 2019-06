Tenez, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nucléaire. J'ai regardé la série Chernobyl, excellente au passage, et j'ai voulu en savoir plus. J'en suis arrivé au problème de stockage des déchets nucléaires :



Ca fait froid dans le dos... Et les générations future, en fait, c'est pas le soleil ou une guerre nucléaire qui risque d'être compliqué à gérer. Mais tout simplement notre énergie nucléaire !



Avant cela, je m’intéressais à la catastrophe de Fukushima. J'ai vu un premier reportage, assez intéressant et correspondant à ma vision de cette catastrophe :





Puis j'ai vu "l'envers du décors" (et je ne suis pas du tout dans la théorie du complot), beaucoup plus sale, sombre, et qui fait bien comprendre le risque qu'a encouru le Japon : Perdre la moitié de son territoire ! Enfin le Nord du Japon quoi.





Autre élément, on a longtemps été leader du nucléaire avec AREVA. Et... J'ai découvert qu'AREVA n'existe plus O_o ! Laissant place à Orano, et un démantèlement des différentes activités d'AREVA, suite à une gestion catastrophique des projets de la société...





Pour finir, concernant le reportage "Chernobyl", je sais que les russes faisaient remarquer qu'ils ont déjà produit une série sur le sujet, et c'est vrai ! Elle est disponible ici (en FR en plus) :





Voilà pour ce long article... Je n'ai vraiment pas idée de pourquoi j'ai posté ça sur Gamekyo, je ne savais pas trop où en parler. En tous cas, je suis assez... Surpris de découvrir un véritable lobby nucléaire, avec d'ailleurs des conséquences sur les travailleurs humains des centrales (sous traitance)... Bref, écœurant tout cela.





Enfin voilà. C'est énormément de temps de renseignement, je le sais, ça fait 3 jours que je regarde tout cela ^^ ! On va terminer sur une note plus légère en rappelant l'immensité de notre univers, avec une voix off de folie (quelqu'un la reconnait ?) :