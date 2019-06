Metacritic 90/100

IGN 9,5/10

"Super Mario Maker 2 est l'outil de conception de jeu le plus accessible jamais créé, et ce noyau ne représente qu'une partie d'un tout. J'ai passé des heures à créer des niveaux, à les tester et à tout recommencer, et j'ai l'impression de n'avoir que très peu graté la surface de ce qui est possible. Le mode Histoire a une histoire de base, bien sûr, mais c’est toujours une bonne excuse pour présenter des centaines de niveaux inédits, créés par des professionnels. Ses tutoriels de conception sont tellement plus approfondis que jamais, et vous pouvez les prendre ou les laisser comme bon vous semble. Super Mario Maker 2 offre tellement de liberté dans la façon dont vous jouez, comment vous jouez et même comment vous apprenez, il est étonnant de constater à quel point tout est réuni dans un emballage cohérent."

GameInformer 8,75/10

"Super Mario Maker 2 n'est pas une réinvention radicale de l'original, mais il porte le «2» dans son titre avec un excellent mode histoire, des ajouts intéressants aux outils de création et à la coopération."

JVC 17/20

Gamergen 17/20

Gameblog 8/10

"Super Mario Maker 2 is the most accessible game design tool ever created, and that core is just one part of a greater whole. I spent hours building levels, testing them, and starting over again, and I feel like I've only barely scratched the surface of what's possible. The Story Mode has a basic story, sure, but it's still a great excuse to introduce hundreds of novel, professionally made levels to play. Its design tutorials are so much more in depth than they ever needed to be, and you can take them or leave them as you see fit. Super Mario Maker 2 affords so much freedom in how you play, how you make, and even how you learn, it's astonishing how incredibly well it's all held together in one cohesive package.""Mario Maker 2 is not a radical reinvention of the original, but it earns the “2” in its title with a great story mode, worthwhile additions to the creation toolset, and co-op."Super Mario Maker 2 développe la formule de son prédécesseur en corrigeant certaines de ses erreurs et en comblant ses manques pour un résultat aux possibilités quasi infinies. Que l’on veuille juste jouer en solo ou que l’on aime créer des niveaux originaux, difficile d’être déçu par le contenu. Certes, le titre aurait pu peaufiner quelques aspects comme le multi en ligne souvent frustrant ou la jouabilité au Gamepad Pro, mais cela n’éloigne pas le jeu de plates-formes de Nintendo de l’excellence.Que conclure à la fin de tous ces longs propos ? Eh bien, que Super Mario Maker 2 est un peu le genre de jeu qui nous plonge dans un ou deux niveaux avant de nous coucher, sauf qu'en tournant la tête pour regarder l'horloge, il est déjà 3h00... Une fois lancé, il est dur de décrocher tellement c'est addictif et jouissif. La communauté propose des challenges délirants et amusants, impossible de s'en passer. Si en plus de cela vous êtes un créateur en herbe aimant concevoir des niveaux insolites à votre image, ce nouvel opus est fait pour vous.L'histoire de Super Mario Maker 2 semble fabriquée à la va-vite, avec le renfort de Luigi en guise d'extra, mais n'en reste pas moins une excellente illustration des perspectives supplémentaires offertes par cet opus. Celles-ci viennent combler les principales lacunes de son prédécesseur, qu'il s'agisse de mécanismes incroyablement polyvalents, d'outils de mise en scène presque magiques et de power-ups plus ou moins marteaux. Dommage que certains éléments parmi les plus audacieux soient confinés à des univers définis, assortis de peu de moyens de contrôle d'une manière générale, la vision architecturale demeurant très carrée. Tel est le contrepoids de l'harmonie déployée au sein de ce merveilleux chantier, encore plus facile d'accès de surcroît. Et si les travaux entrepris en coopération ne fonctionnent pas toujours en synergie, la dimension communautaire se montre plus stimulante que jamais. Une nouvelle pierre - solide et ingénieusement taillée - à l'édifice de la construction façon "MarioWare".