En gros il dit qu'il est impossible de dire tel ou telle console est plus puissante. Les Dev Kit sont toujours en développement chez les constructeurs (Sony et Microsoft) . Donc les Kit final ne sont pas encore disponible .



"Xbox Scarlet est plus puissant que PS5. PS5 est plus puissant que Xbox Scarlet. Comment ? COMMENT peut-on faire l'une ou l'autre déclaration en toute confiance sans avoir TRAVAILLÉ sur le matériel FINAL pour chacun ?"