Je me fait cette réflexion pour une choses GAMEPASS!Sérieusement quand je vois l’arrivée de plein de gros hits sur le gamepass et surtout les exclus et plus je me dis que c'est la meilleur offre dans tout ce qui ce fait dans le domaine du service, EA Acces, Ubi+, la futur offre de SE etc... je trouve le gamepass bien plus intéressant.Et puis c'est surtout l'e3 prochain, les gars vont te dire "toute les exclus présenté pendant la conférence seront dispo sur le gamepass au lancement de la nouvelle xbox" BOOM!! pas besoin d'acheter de jeux pour la sortie de la console.