Deja retardé une premiere fois passant de Fin Mai a Fin Juin, la version physique française d'Hollow Knight sur PS4 et Switch est une nouvelle fois retardé pour une sortie le 12 Juillet soir le meme jour que Dragon Quest Builders 2 et God Eater 3 dans sa version Switch. Espérons que se soit le dernier report.

posted the 06/17/2019 at 10:28 AM by guiguif