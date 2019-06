L'année dernière on apprenait que l'on pourrait acheter un appartement dans chacun des six quartiers de Night City et le personnaliser à notre guise mais voilà que les choses ont changé puisque lors du dernier E3 via Kasia Redesuik, directeur artistique chez CD Projekt Red à révélé que ces features ne font désormais plus partie du jeu.V n'aura qu'un seul appartement et il ne sera pas personnalisable mais on pourra stocker différents véhicules dans le garage.Quand à la sortie de Cyberpunk cela pourrait se compliquer pour le 20 avril 2019 car selon boskee qui plusieurs fois par le passé à eu des informations qui se sont révélées juste sur CD Projekt Red à déclaré qu'il avait entendu qu'il restait encore beaucoup de travail au studio qui n'est d'ailleurs pas totalement satisfait de certaines des choses qu'ils ont implémenté dans le jeu.Selon lui si CD Projekt Red veut maintenir cette date de sortie, ils devront soit passer par un crunch des plus intensif ou retirer encore d'autres features mais le studio pourrait comme pour The Witcher 3 décider de reporter le jeu.