- Kitase a reconfirmé que la durée du vie du scénario est la même qu'un FF canonique.- Encore une fois : Le jeu est un stand-alone, ce qui implique qu'il y a une intro, une intrigue et un dénouement à l'histoire de Midgar. Ne vous attendez pas jouer à un remake avec l'intrigue exacte du début de FF7 puis un gros cliffhanger à la fin, c'est absolument pas ce qui est prévu.- La décision de porter le jeu sur 2 blurays vient du fait qu'il y a beaucoup trop de décors à Midgar et que l'histoire qui veulent raconter est vraiment longue.- L'exploration dans Midgar est vraiment mise à l'honneur : En plus des endroits déja connus dans FF7, de nouveaux secteurs et lieux inédits seront présents.- La vie à Midgar sera bien représentée, ainsi que ses habitants.- Les personnages de Jessie, Biggs et Wedge, Marlone anecdotique dans le jeu de base sont très approfondis ici, tout comme les antagonistes. Beaucoup de développement de personnages dans cet épisode.- Les personnages se retrouveront souvent au bar de Tifa qu'on voit dans le trailer, pour sortir ou pour partir en mission.- Beaucoup de dialogues optionnels entre les personnages peuvent être déclenchés pour en apprendre plus sur eux et approfondir leurs liens.- A une question de Kotaku, un représentant de Square Enix a insisté sur l'ambiance du jeu très Cyberpunk, avec des traits très Jazz, notamment la nuit à Midgar et dans le bar. Vous voyez un peu le cliché ambiance jazz, dans un bar futuriste, avec des discussions lentes et profondes à la Coboy Bepop ? C'est exactement ça.- Des segments de jeu inédits ainsi que de nouveaux boss sont présents. La course poursuite à Moto avec Jessie ou Cloud lui sauve la vie semble en être une.