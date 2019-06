Nous n'avons jamais eu autant de succès qu'avec nos propres jeux narratifs et scénaristiques que maintenant. Nous nous y sentons bien et ce n'est certainement pas un genre dont nous nous éloignerons. Les jeux service, s'ils sont bien faits, continueront de gagner en popularité. Mais seulement si l’écosystème global du jeu vidéo se développe et que de plus en plus de personnes jouent à des jeux de plus en plus longs.

À l'approche de la nouvelle génération de consoles, nombreux sont ceux qui s'interrogent grandement sur l'avenir du jeu vidéo. Étant donné les tendances actuelles, que beaucoup pensent, et à juste titre, centrés autour du multijoueur et des jeux "service", le futur des titres exclusivement solo semble s'assombrir. En tout cas, du côté de chez Sony, la politique reste toujours la même : proposer des expériences authentiques et, surtout, jouables entièrement... seul., le président fraîchement nommé de Sony Interactive Entertainmen, la branche vidéoludique du géant japonais, vient justement de l'avouer au micro de CNET.Difficile de lui donner tort : God of War, Uncharted 4 et ou The Last of Us, pour ne citer qu'eux, se sont tous vendus à plus de dix millions exemplaires. Indéniablement, l'essor de la PlayStation 4 leur doit beaucoup et il serait donc étonnant de voir Sony s'écarter de cette stratégie assurément payante.