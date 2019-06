Vous comprenez rien à l'histoire de Bloodborne ? Pas de panique, une chaîne que j'ai découvert récemment ( et que j'adore) vous explique de A à Z l'histoire du jeu, ses mystères, ses inspirations, et même au delà. Cette chaîne Youtube s'appelle Tombery Musical.



A la base comme son nom l'indique, ça parle surtout de musique de jeux vidéo avec une explication très poussée est intéressante sur divers jeux. Récemment, il a fait HollowKnight n'hésitez pas à aller voir !



Le travail y est conséquent est très intéressant, le mec explique très bien. Cet article a aussi pour but de partager sa chaîne qui je trouve mérite vraiment que l'on s'y attarde vu le travail effectué.



Quand tu vois que certains sont à 10 millions d'abonnés alors qu'ils se filme juste en train de gueuler devant leur ordinateur et a balancer des vannes pourris... Bref



De plus cette vidéo m'a aidé à éclaircir quelques zones de flou sur l'histoire de Bloodborne qui est quand même faut le dire très compliquée à comprendre.



Allez, je vous laisse avec sa superbe vidéo ( bon par contre faut que vous ayez du temps devant vous car ça dure assez longtemps)



Bonne vidéo ! Et hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaine c'est vraiment du bon boulot qu'il fait !