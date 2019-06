Jeux Video



In Depth character creator

Completely Open

No guns

Can ignore main quest and never become a hero

Players can build towns, ties into main quest heavily if you get the bad ending and fail

Multiplayer

Unreal Engine



Albion and Aurora are gone. "Lands reduced to fables." The Spire was rebuilt and used by a mad king to wish that an asteroid would strike the planet. He also wished it would happen again in the far future. Eons later and everything is new (medieval themed, new continents) and you have to stop the destruction of the planet again. Theresa and a Heroes Guild are preserved on another planet via a demon door. Time Travel heavily involved in play. Jack of Blades returns.



post supprimé donc peut-être vraiment une fuite.



désolé de l'anglais mais je dois bouger.



Je fais juste la gueule : me fout de la composante multi (y avait déjà dans le 3), mais je veux pas que Fable devienne un vrai open-world. Je préférais des "zones" qui avaient le mérite d'être totalement différentes les unes des autres, avec des changements radical d'ambiance.