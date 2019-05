Jeux Video

On sait que le jeu sera présent à l'E3 2019, mais visiblement, on devrait avoir autre chose qu'un simple trailer durant la conf Square Enix.Lors d'un podcast diffusé cette nuit, Kat Bailey (boss du site US Gamer) a affirmé connaître "quelqu'un" (pas son boulanger à mon avis) qui a récemment pu s'essayer à une démo jouable du fameux remake.Une démo dont nous aurons tous un aperçu assez rapidement selon ses dires.ça sent bonjanvier 2020, j'y crois