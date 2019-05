En me promenant sur Play-Asia.com, j'ai vu qu'au Japon, ils auront de magnifiques petites peluches Pikachu à l'image de Détective Pikachu ^^ ! Elle sont vendue 14€, mais il faut ajouter 12€ de frais de port... Je ne sais pas si elles seront vendues en France, je n'ai eu aucune nouvelle à ce sujetPetite particularité : La garantie de pouvoir précommander est jusqu'au 6 mai 2019, après cette date, ce sera selon les stocks ^^ ! Les peluches seront expédiée le 31 mai 2019, et elles font entre 13 et 28 cm (désolé, pas pu trouver d'informations plus précises).Précision pour être transparent : Play-Asia.com est un de nos partenaires, et il est possible que nous ayons des commissions sur les commandes répondants à certains critères.