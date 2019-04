81/100 (33 tests) -pour l'instant-

GodIsAGeek 9/10

"Un steampunk-RPG délirant et fantaisiste, vous ne pourrez plus vous en passer."

IGN 8,6/10

"Les combats RPG à base de cartes de SteamWorld Quest offrent une quantité incroyable de choix, le rendant aussi flexible que ludique."

USGamer 8/10

"SteamWorld Quest est un RPG de régime, mais il contient toujours de nombreuses portions du charme et de l'humour uniques d'Image & Form. Son système de combat basé sur des cartes est attrayant et vous pourriez en profiter beaucoup même si vous n'êtes pas un grand fan de jeux de cartes numériques. Attendez-vous à un parcours simple qui se termine beaucoup plus tôt que la plupart des jeux de rôle, mais peut-être qu'une quête de 15 heures n'est pas une si mauvaise chose dans un genre qui continue de faire des épopées de 100 heures."

GameInformer 8/10

"SteamWorld Quest est trop sûr pour satisfaire les joueurs les plus assidus, mais les personnages, les combats enrichissants et les synergies éclatantes en font une option séduisante pour ceux qui recherchent un RPG traditionnel au tour par tour facile à manier."

Destructoid 8/10

"Le fait est que j'aurais joué à SteamWorld Quest pendant 40 heures, avec tous les défauts. C'est bref à plus d'un titre, mais charmant comme l'enfer. J'espère que Image & Form continue à créer des jeux et, pour aller encore plus loin, ne cesse de créer des expériences SteamWorld."

Gamespot 7/10

"Sa difficulté inégale rend le voyage fantaisiste à travers ce nouveau et magnifique royaume encore plus amusant, mais il reste admirablement accessible tout en étant suffisamment profond pour s’impliquer tout au long de son aventure de 20 heures."

Gamekult 7/10

