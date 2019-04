Let's Play

Bon, voilà, après avoir passé 2h30 à monter le casque VR et l'appareil photo (cherchez pas, je ne suis pas doué), je vais pouvoir vous donner mon expérience sur ce Nintendo Labo !







Alors pour monter le casque, comptez environ 45min, 30 minutes si vous êtes rapide. Pour l'appareil photo, pareil. Globalement basez-vous sur 1h20 pour les 2 objets !



Si vous avez aimez l'expérience Nintendo Labo, vous ne pouvez qu'adorer monter ce Nintendo Labo VR. Les pièces sont plus grosses, moins nombreuses, le tuto est toujours aussi bien fait, j'aurais juste aimé un mode "main libre" où l'on n'aurait pas à toucher sa Nintendo Switch pour voir les étapes...



Niveau VR, j'avais entendu un peu de tout et mon avis et que... C'est étonnamment bon ! Je joue assez souvent en VR dans divers salons de jeux vidéo, et je possède un PS VR. L'espérience est comparable à ce que l'on peut voir sur le PSVR en terme de netteté (l'image n'est curieusement pas floue) MAIS l'effet de grille est très prononcé, on point que l'on distingue littéralement les pixels. On sent que le Nintendo Labo VR est conçu comme une initiation à la VR, avec d'ailleurs l'obligation de tenir à la main le casque VR, parfois même à une main pour contrôler des véhicules ou des personnages.



Vous pourriez me dire qu'au final, une Google Cardboard pour Smartphone permet d'arriver au même résultat, sauf que Nintendo a réussi à retranscrire des éléments "réel" dans le monde "VR". C'est le cas de l'appareil photo, qui donne du coup lieu a un amusant jeu de photographie sous-marine, qui dispose d'effets de profondeur saisissant. On se dit que si Nintendo travaillait sur des jeux PS VR, ça pourrait donner des choses vraiment étonnantes !



Bref, le Nintendo Labo est l'association parfaite entre la VR et l'expérience Nintendo Labo (et non, j'ai bien acheté ce kit VR, avec mes propres sous, malgré mes superlatifs). Il sera une première expérience VR idéal pour les plus jeunes, mais également pour ceux qui ont envie de voir ce que peux donner une solution VR plus costaud.



Avec ses 60 mini jeux en VR, ses nombreuses heures pour monter le tout et un tarif au final très abordable (entre 29 et 69€), ce Kit Nintendo Labo VR est au final une expérience encore plus complète que les précédent kits Nintendo Labo, où la magie du "carton qui prend vie" est sublimé en nous mettant, cette fois-ci, au coeur de l'action ^^ !