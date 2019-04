Promare nouveau film de Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann / Kill la Kill) qui sortira fin Mai au Japon et qui nous raconte les aventures de Pompiers dans des mecha (mais qui vont bien se balancer des galaxies dans la gueule a un moment j'imagine) se dote d'un nouveau trailer. On retrouvera Hiroyuki Sawano a la musique.

posted the 04/05/2019 at 10:04 AM by guiguif