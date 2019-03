Yu-Gi-Oh ! Legacy of the Duelist: Link Evolution sera exclusif Nintendo Switch.-Construisez et personnalisez un deck à partir de plus de 9 000 cartes, le plus grand nombre de tous les Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME jeu vidéo-Défiez d'autres joueurs en local ou en online-L'ajout de cartes Monstres Lien modifie non seulement la façon dont les duellistes chevronnés jouent leurs cartes, mais aussi l'endroit où ils les jouent.-Incarnez les méchants de la série animée avec le duels Inversés.-De la rivalité avec les modes Draft et Scellé.-Inclut tous les précédents Yu-Gi-Oh ! Contenu de Legacy of the Duelist .Images du jeu :