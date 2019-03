SEGA vient de mettre en ligne un nouveau sondage, pour les aider à "déterminer les prochaines étapes" pour leurs différentes licencesSource : https://twitter.com/SEGA/status/1107721286241837056 Mais il y a un quelque chose à noter, c'est à la partie sur la licence Bayonetta (on a cette partie du questionnaire quand on cite cette licence aux questions précédentes)Après le 3eme épisode à venir sur Switch, un retour de la licence ailleurs que sur console Nintendo serait donc envisagé chez Sega ? Juste un remake du 1er ? Des "spin off" ?

posted the 03/19/2019 at 08:40 AM by famimax