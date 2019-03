Date de sortie : 25 Avril 2019 (Japon)Pour commencer, sachez que Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sortira au Japon le 25 avril prochain au prix de 3 000 ¥ uniquement sur l'eShop. Côté contenu, il y aura de quoi faire avec plus de 9 000 cartes dont une partie de celles apparues depuis la diffusion de Yu-Gi-Oh! VRAINS, ainsi que plus de 100 duellistes provenant des différentes séries dont cette dernière, avec les scénarios allant avec. Les combats en ligne seront mondiaux, confirmant au passage ce que nous savions déjà, le jeu devrait bien sortir dans nos contrées à une date encore non spécifiée. Enfin, en plus des duels classés, certains appliqueront des règles spéciales comme utiliser un deck prédéfini.